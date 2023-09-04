台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，商業發達的北台灣，都會區發展早，素地有限，受限於開發成本高，以今年台北市平均單價達72.8萬，新屋單價動輒百萬以上，導致新案或都更推案也都走小宅化，等於每四筆交易就有一筆是低於15坪的小宅，而台中市是中部產業重鎮，新竹更受惠於竹科園區發展，工作移居的人口多，小宅需求增加，由於小宅具備低總優勢，自住或置產門檻親民，交易量持續看好。

張旭嵐提醒，低總小宅雖然入手較容易，不過不少銀行針對權狀未滿15坪的小宅，放款態度較保守，貸款成數僅能貸款六到七成，因此也會影響自備款的金額和比例，對於首購自用族群而言，不見得是最划算的作法，建議選擇購屋標的，可以主附建物合計超過15坪以上的物件為優先，才有機會貸好貸滿。

本島各縣市中，又以雲林人最幸福，平均交易坪數41.95坪，第二季交易中有近一成的購屋者，就是買65坪大坪數；而宜蘭、花蓮，也以平均一、二字頭的房價，成為大宅交易比例高的縣市。

台灣房屋斗六日榮特許加盟店店東黃浩峰表示，雲林近年雖有部分大樓、華廈新案推出，但市場供給仍以透天厝為大宗，加上現今雲林縣鬧區的大樓、華廈新案，以斗六來說，大樓華廈新案的單價，已來到30萬元左右，買間25坪左右含車位的標準兩房，總價就要700多萬，但斗六市區外圍屋齡約20年的中古透天厝，仍不乏總價800~1000萬元的選擇，因此中古透天的性價比高，整體市場也因透天交易熱絡，使大坪數的交易佔比與平均交易面積居高不下。