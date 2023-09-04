全家深耕鮮食市場，近3年「全家」泛鮮食連年都以至少1成高速成長中，今年上半年也已交出年增2成亮眼成績單，2015年鮮食佔全家營收比重約20%，今年泛鮮食佔營收比例已突破3成大關，提前兩年達陣。

全球市場無辣不歡，嗜辣族群越來越多，根據歐睿國際 (Euromonitor) 調查指出，辣椒醬銷售成長幅度強勁，成長幅度高達25%，「全家」看好「火辣商機」，攜手百萬網紅千千以水水灶咖熱銷醬料「蒜香辣籽」為風味開發核心，結合經典懷舊台灣味美食，9月6日起陸續推出多款涮嘴的「辣台味」料理，包含「椒麻肉鬆飯糰」、「招牌傳統飯糰」、「麻辣滷肉飯」、「皮蛋辣拌麵」與「蒜辣香醬麵」5款香辣鮮食，將台式風味深入消費者的日常。

全家便利商店也獨家開賣人氣麻辣鍋品牌海底撈3款香辣袋裝小吃，以麻辣鍋底醬為基底，共有麻辣炒泡麵、麻辣雞球與麻辣翅腿3款選擇，「全家」金飯糰亦於9月6日推出「柚子胡椒雞肉烤飯糰」新品，打造清爽道地的日式風味。

全家迄今已打造出近30款的億元級鮮食單品，公司目標是今年有50款鮮食年度銷售破億元。