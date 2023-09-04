副總統賴清德（前）4日出席「中華民國第61屆十大傑出青年當選公布記者會」，向與會民眾揮手致意。（趙雙傑攝）

副總統賴清德今天公布十大傑出青年當選名單，包括2021年奧運拿下第四名好成績的桌球男單好手「小林同學」林昀儒、生命鬥士陳景維等人。賴清德肯定他們對社會的貢獻，並鼓勵青年勇敢、堅強，運用雙手，為國家、社會及人類帶來希望。

賴清德今天上午出席第61屆十大傑出青年當選公布記者會，抵達後，首先公布當選名單，包括陽明交大學材工系教授吳欣潔、莎士比亞烘培坊創辦人王鵬傑、敏鈞精密總經理洪一鈞、陽明交大生醫研究所教授陳冠宇、維兒洽整合行銷工作室負責人陳景維。

此外還有桌球好手林昀儒、仁山仁海藝想堂負責人張逸軍、桃園地檢署主任檢察官呂象吾、瓜瓜園總經理邱裕翔、輔大醫院家庭醫學科主治醫師許書華。華裔青年特別獎是LUMION電子產品貿易公司企業銷售總監蔡鎮光。

賴清德致詞表示，十大傑出青年們的成就、對社會的貢獻以及所克服的種種困難，足為社會青年的典範，他也代表蔡英文總統感謝十大傑出青年及國際青年商會中華民國總會的付出與貢獻。

他說，國際青商總會自1953年成立，幾十年來，秉持著「服務人群、訓練自己」的精神，發揮青年力量，結合社會資源，走入社區、改變社區，在國際鏈結上也有非常好的成果，除了讓年輕人開拓視野，也讓國際社會看見臺灣，非常了不起。

賴清德提到，十大傑出青年選拔活動自1963年開始，以「青年雙手‧人類希望」作為精神象徵，鼓勵青年勇敢、堅強，運用雙手，為國家及社會、也為人類帶來希望。過去選拔出的十大傑出青年表現都非常傑出，他要向每位十傑對社會的貢獻表示敬意，隨後也逐一為當選人披掛榮譽肩帶。

不過林昀儒目前正在國外參賽今天並未到場，是由他的媽媽代表領獎表示，今年22歲的林昀儒會帶著大家的祝福持續努力，接下來將備戰明年奧運，希望能夠奪牌。