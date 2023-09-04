屏東縣長周春米至泰武鄉收容安置中心關心撤離民眾。(屏縣府提供)

因應海葵颱風來襲，屏東縣預防性撤離1198人，縣長周春米4日上午主持災害應變中心工作會報後，立即趕至泰武鄉設在吾拉魯滋部落的收容安置中心，關心撤離族人，並深深致上一鞠躬，感謝他們的配合讓災防工作順利執行。

此次海葵颱風來勢洶洶，屏縣府自2日晚間起陸續預防性撤離原鄉易發生土石流地區、低窪地區、獨居長輩及弱勢民眾，在縣府社會處、原住民處、民政處及各鄉公所、國軍弟兄協助下，累計至4日上午11時平安撤離1198人，收容安置367人。

其中，泰武鄉撤離383人最多，除部分依親外，有128人收容安置在吾拉魯滋部落活動中心，收容安置的族人中，有行動不便的vuvu，也有剛出生還不到滿月的新生兒，媽媽還在坐月子抱著一同撤離。

周春米忍不住疼惜抱著小嬰兒，並感謝族人配合，從舒適家裡撤離到安置中心，忍受不便，讓災防工作能夠順利執行，她特別一鞠躬表達深深謝意，也謝謝鄉公所、村長、縣府團隊和國軍弟兄幫忙，共同守護大家安全。

周春米表示，屏東預計下午可望脫離海葵颱風暴風圈，但山區雨量仍大，且連日豪雨，山區土石容易鬆動，在颱風過後大家和鄉公所討論，確認無虞後再返家，希望大家安全回到溫暖的家。