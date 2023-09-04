新竹縣湖口鄉德盛溪，4日被汙染整條溪變「藍色多惱河」，散發濃濃刺鼻味，並造成大量魚群暴斃。（湖口鄉公所提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣湖口鄉德盛溪4日被汙染，追查確認汙染源是潤泰楊梅廠，廠方人員聲稱是管子破裂造成汙水洩漏。（湖口鄉公所提供／羅浚濱新竹傳真）

海葵颱風過境，新竹縣湖口鄉德盛溪4日變「藍色多惱河」，溪水遭汙染變成藍色，散發濃濃刺鼻味，並造成大量魚群暴斃，新竹縣環保局獲湖口鄉長吳淑君偕同桃園市環保局循線追查，確定汙水從歇業的潤泰全球第八廠（楊梅廠）所排放，桃園市環保局採樣後將進行裁罰。

湖口鄉長吳淑君表示，4日一早接獲村鄰長通報德盛溪遭汙染，她立即偕同清潔隊人員到場追查，發現溪水變成藍色，造成大量魚群暴斃，還散發濃濃刺鼻味，因德盛溪下游有少數住戶仍飲用井水，居民們氣得痛罵不肖業者太沒良心！

吳淑君指經循線追查，確認汙染源是潤泰楊梅廠的汙水池所排放，水色和味道都一樣，廠方人員聲稱是管子破裂造成汙水洩漏，但該儲存設備相當高，說法令人質疑說法，且看起來似乎已排放一段時間。

吳淑君初步了解，該廠已無營運正準備解除列管，但發生汙染情事，廠方必須負起完全責任妥善處理，不能拍拍屁股就關廠！

新竹縣環保局長蕭宏杰表示，接獲湖口鄉公所通報後，隨即派員並通知桃園市環保局同步展開追查，隨後循線確認汙染源來自潤泰楊梅廠，後續採樣和裁罰將由桃園市府處置。

潤泰全球李姓發言人表示，第八廠在2019年4月歇業停止生產，廠內廢水處理池內有染料廢液和汙泥，公司委託台塑能源科技公司處理廢水解列相關工程，目前仍在申請作業中，廠內廢水池發生廢水溢漏情事，會加強督促台塑能源改進並負責相關責任，同時要求先設法抽掉廢液，加快申請作業，避免類似汙染再發生。