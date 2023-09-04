南橫公路明霸克露橋 4日中午開放通行 14:172023/09/04 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南橫公路明霸克露橋鋼便橋於9月4日中午開放通車。（民眾提供／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海葵颱風侵襲造成上游玉穗溪再爆發土石泥流，將已清淤完成的沉砂池填滿，交通部公路總局三工處今早檢視河床土石再淤積高約1公尺。經評估後，明霸克露橋鋼便橋結構尚屬安全，因此於今（4）中午12時開放，並依原管制方式限制車種通行。 開放通行車種包含5噸以下貨車、9人座以下客車，以及大型重型機車及機車。 開放時段是每日上午6時至下午7時每整點放行10分鐘，下午7時至翌日上午6時做封閉管制通行，以維護用路人安全。 #海葵 #明霸克露橋 #開放通行 #開放 #車種 也許您會感興趣 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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