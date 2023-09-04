海葵颱風侵襲造成上游玉穗溪再爆發土石泥流，將已清淤完成的沉砂池填滿，交通部公路總局三工處今早檢視河床土石再淤積高約1公尺。經評估後，明霸克露橋鋼便橋結構尚屬安全，因此於今（4）中午12時開放，並依原管制方式限制車種通行。

開放通行車種包含5噸以下貨車、9人座以下客車，以及大型重型機車及機車。

開放時段是每日上午6時至下午7時每整點放行10分鐘，下午7時至翌日上午6時做封閉管制通行，以維護用路人安全。