男星郭品超2004年在經典電視劇《鬥魚》飾演「于超」一角走紅，近年他將演藝重心轉往大陸，並在2021年認愛小19歲女星馬澤涵，生活相當甜蜜。日前他參加山東節目，藉節目牽線成功尋親，找到從未謀面的85歲三舅公，見面時當場激動落淚，直呼：「沒有什麼能阻擋血脈！」

郭品超透露奶奶是山東人，爸爸也是在山東出生後才到台灣，而他讀出奶奶過去寫給三舅公的信，一度哽咽落淚，三舅公看到郭品超也難忍情緒紅了眼眶，而郭品超並在微博感性表示，1949年是個兩岸連書信都無法交流的年代，爺爺奶奶帶著年幼的爸爸去到台灣省，從此和山東泰安的老家斷了音訊，直到1989年開放了探親和書信往來他們才又相聚，「聽爸爸說當年帶著奶奶回去，在下飛機的那一刻，大家都哭了，年邁的奶奶抱著四十年沒見的家人們哭成一團…」。

但隨著父親年事已高，又歷經多次搬家，漸漸與老家失聯，直到要到山東錄節目，他才詢問爸爸，而父親也從奶奶的遺物中翻到了老家的舊地址，但他無法確定舊地址是否還存在，所以他只能懷著盼望去尋找，所幸的是，「一張張和奶奶爸爸有著相似面孔的家人們，這感覺很奇妙….就像已經認識了很久一樣，畢竟血濃於水！我們常說有家人的地方就是家，而我終於回家了！」

許多網友得知郭品超也是山東人，紛紛直呼基因強大，更指出他和三舅公眉眼很相似，認為他很孝順還知道尋根，也熱烈表示「歡迎回家」。