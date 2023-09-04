2024選戰倒數，藍、綠兩大黨力爭國會席次過半，被視為深綠選區的台北市第二選區（南士林、大同），民進黨派出台北市議員王世堅對戰同為北市議員的游淑慧。《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨(3日)透露，自己私下的群組有在討論選情，其中有人說民進黨要少掉7、8席，其中一個地區是游淑慧會贏，並稱自己「嚇一跳」。對此，游淑慧今(4日)在臉書說，「其實我也嚇到」！

吳子嘉昨在網路節目《董事長開講》中談到，他有一個美麗島的群組，看到其中有一個好朋友在談民進黨有幾個艱困選區，這一次大概比上一次要少掉7、8席，其中一個地區是游淑慧會贏，「我看了嚇一跳，因為王世堅這種咖很難打，且是深綠鐵盤，我不好意思問(對方)怎麼判斷的」。作為該節目來賓的游淑慧則說，前陣子也聽過民進黨朋友在說，選情分三種等級「紅黃綠燈」，紅燈就輸定，綠燈就是贏定，黃燈就是那種還要加一把勁，「我聽到更多可能掉10席左右的」。

游淑慧表示，自己的選區當然基本上是深綠選區，可是在跑行程時，遇到民進黨籍人士時，都會跟他們說談政策不談政治。她今更在臉書談到，就在上周也遇到一位深綠長輩，「對方說王世堅議員跟他們保證他一定贏，而且他知道基層已經有人在開賭盤、我會輸。」

游淑慧透露，聽完深綠長輩的嗆聲，自己笑笑反應「那世堅議員就躺在家裡準備當選就好。而且既然他必贏，還開什麼賭盤？其實到現在為止，世堅議員都沒有提出他的參選政見，也沒有提出他對這個政府諸多問題的監督及看法。」

游淑慧認為，「只想靠傳統的基本盤，以及浮誇的言行，這位政壇老前輩，想靠這樣簡單的操作，最後再撈一把進入國會」，她相信自己與世堅議員的選戰，不會有粗暴的火花，但應該有優質的辯論與政見。