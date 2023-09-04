南部一名21歲男子因故離家到台中，他以超商為家，還有善心人士提供他食物，豐原民眾4日晚間po臉書社團，希望大家能幫幫他。市議員謝志忠昨深夜前往關心，勸男子回家勿讓家中老人家擔心，而警方原本早上要送他坐火車回家，沒想到，男子一早就爽約「落跑」。

有民眾在臉書po文稱，該名男子從南部上來，有一餐沒一餐的，累了就睡在超商，希望大家能伸出援手，提供工作機會給他。

豐原警分局合作派出所表示，經了解，男子已20多歲，離家已1年多，南部家人有報警協尋，警方這1、2個月來發現他常在附近遊盪，也通知南部的阿公，但男子遲未回家。

市議員謝志忠昨深夜前往關心，以同是「南部上來的孩子」突破男子心防，並要他趕快回家，同時勸說「阿公在找你，你回去他會很開心」。男子當場也同意今天早上8時許，由警方載他去火車站及幫他買票回家，但男子7時許就帶著簡單衣物「落跑」了。

謝志忠說，社會善心人士真的很多，有人提供餐食給男子裹腹，還有人po文請求民眾協助他找工作，大家都願意幫忙，但男子爽約自行離去，還是要靠他本身振作努力。