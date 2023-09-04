Well, well, well 💅



There will be a deciding set between Jelena Ostapenko and Iga Swiatek. pic.twitter.com/3iIYIG0MLs — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2023

網球球后思薇雅蒂（Iga Swiatek）在本屆美網女單衛冕失利，她在16強戰遭遇奧斯塔彭科（Jelena Ostapenko），搶下首盤卻後繼乏力，在中央球場亞瑟艾許球場遭到奧斯塔彭科以3-6、6-3、6-1爆冷淘汰。這同時宣告思薇雅蒂必須在下次更新排名之後讓出WTA球后寶座，將由第2名莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）取代！

獲勝的奧斯塔彭科說：「她不喜歡對付重砲手，她喜歡有一點反應時間，當我打得又快又狠的時候，這對她造成一點麻煩。」奧斯塔彭科的雙打也很厲害，結果女雙次輪就提前出局。

奧斯塔彭科是2017年法網冠軍，打進8強是她在美網的最佳成績。她是積極的底線攻擊者，累積大量的非受迫失誤仍然勇往直前，這種魯莽的打法了似乎剋制了思薇雅蒂縝密的攻擊模式，兩人4次對戰都是思薇雅蒂吞下敗仗。

思薇雅蒂統治球后寶座超過1年，期間包含2座法網冠軍、1座美網冠軍，生涯單打勝率達到8成之譜。美網冠軍有2000積分，打進16強只有240分，所以思薇雅蒂損失慘重，她本來還領先莎芭蓮卡1200分，現在一口氣就被追過。WTA官網提前恭賀莎芭蓮卡登上世界球后，她是白俄羅斯人，雖然她多次重申自己 的反戰立場，還是有球迷在網路表達憤怒。