新竹市長高虹安今（4）日發布最新人事異動，其中高上任時特別邀來擔任副市長的前高檢署檢察官蔡麗清也走人。由於高涉詐領助理費遭起訴，前台中交通局長王義川透露，若高虹安一審被判有罪將先被停職，將由副市長代理，而因高停職仍有權指派副市長；他以近日傳出柯文哲親妹柯美蘭可能選新竹市立委的消息預言，高虹安可先指派柯美蘭任副市長，柯文哲也就穩住了新竹地盤。

高虹安副市長蔡麗清走人消息今（4日）公布後格外引發關注，因蔡麗清是高檢署前檢察官，當初應邀就任副市長還被視為「高招」，有利幫高找出新竹棒球場弊案或高涉貪污案尋求生機，沒想到後來傳出兩人不合，如今更將去職。民進黨新竹市議會黨團總召陳建名今就表示，高虹安一審若判有罪就將被停職，由副市長代理，副市長的大位便成民眾黨政治籌碼，未來將有更多政治操作。

事實上王義川昨在政論節目《大選陪審團》中也提到相關事件，表示高虹安若一審判決有罪將被停職，此時她仍可指派副市長、並由其代理市長，若判刑定讞被解職，新竹市代理市長將由內政部派；但高虹安案若要到定讞解職，時間上恐已拖過高任期，因此她有可能在一審被判有罪、停職時，即先指派副市長代理其職。王義川大膽預言，此位副市長很有可能是民眾黨主席柯文哲的妹妹柯美蘭。

王義川解釋，近日傳出柯美蘭有可能選新竹市立委，她是相當優秀的眼科醫師，在當地也有知名度，而民眾黨前新竹縣黨部執行長林冠年曾爆料柯美蘭恐接新竹市副市長，成近日話題焦點。王義川認為此安排十分有可能，因此開酸說新竹市府竟成這樣，要新竹人「醒醒吧！」不要再被民眾黨騙了。