你有打鼾的困擾嗎？許多人都以為，打鼾的問題只是吵，沒有什麼大不了，但有研究指出，造成打鼾的睡眠呼吸中止症，重度患者的死亡率是一般人的2.6倍、交通事故發生率是一般人2.5倍、高血壓風險則有1.5倍！台大醫院與安克生醫合作開發「人工智慧超音波睡眠監測儀」，幫助民眾做睡眠「快篩」，只要10～15分鐘，就能判斷出睡眠呼吸中止的嚴重度，協助患者轉介治療。台大醫院今舉辦儀器捐贈儀式，預計再2～3個月，就能開放民眾自費使用。

台大醫院健康管理中心主任邱瀚模指出，在美國，每5人就有1人患有睡眠呼吸中止症，每15人就有1人是重度患者，而每4個中年男子就有1人有睡眠呼吸中止的困擾，盛行率相當高，不過卻有75％的重度患者未被診斷出。睡眠呼吸中止症對各個器官都有影響，會導致心血管疾病、中風、記憶力受損、心臟驟停等，重度患者的死亡率是一般人的2.6倍、交通事故發生率是一般人2.5倍、高血壓風險則有1.5倍。

過去民眾要進行睡眠監測，多需到醫院睡一夜，但許多人太忙碌，沒辦法做，也會因認床，而無法在醫院入睡。台大癌醫副院長王鶴健超音波團隊與安克生醫陳正剛技術顧問（台大工學院教授）共同研發出「人工智慧超音波睡眠監測儀」，幫助民眾進行睡眠快篩。台大醫院健康管理中心主治醫師曾屏輝說，只要10～15分鐘，民眾可在清醒狀態下躺著接受非侵入性檢查，透過雷射導引定位，加上自動化探頭進行掃描，再用電腦軟體分析、人工智慧判斷睡眠呼吸中止的嚴重度。

台大醫院2020年5月開始進行研究，搜集超過1100名樣本，其中有47％具有睡眠呼吸中止症的低度風險、25％具中度風險、28％具高度風險。其中，高風險個案均轉介至睡眠中心進一步檢測，108人中，有103人確診阻塞性睡眠呼吸中止症，比率高達95％。台大醫院睡眠中心主任許巍鐘表示，上呼吸道的結構複雜，包括軟組織、硬組織的處理都很重要，睡眠中心的成員不只是睡眠專科，還有胸腔科、牙科、耳鼻喉科、精神科醫師共同診斷治療。

宋展河教育基金會今捐贈由安克生醫及台大醫院團隊所研發出來的「人工智慧超音波睡眠檢測儀」，該儀器已獲得國FDA、歐盟CE、台灣TFDA核准。邱瀚模表示，預計在2～3個月後，台大醫院健康管理中心將開放民眾自費使用，費用預計落在5000元左右。台大團隊期盼，能提升病友的睡眠與生活品質，並有效降低日後罹病的醫療支出與生產力減損，守護更多國人的健康。

安克生醫董事長李伊俐表示，未來將持續透過臨床合作，讓「人工智慧超音波睡眠檢測儀」成為醫師術前評估與術後效果觀察的得力幫手。該儀器免過夜、10分鐘完成檢測的特性，也提升民眾睡眠呼吸中止症檢測可近性，在健診中心或門診快速檢查，當日取得報告，達到醫療分流，健保資源有效運用。