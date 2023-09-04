機車嚴重毀損。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣泰安鄉士林村2日晚間發生一起車禍，主要肇事者是名16歲陳姓少女，因為喝酒還「三貼」載著14歲劉姓少年及5歲孩童騎機車，結果自撞路邊車輛倒地受傷，消防人員協助3人送醫途中，救護車行經台中東勢區時，又與1名無照騎車少年擦撞車禍，禍不單行。

陳姓少女因酒駕依少年事件處理法移請苗栗地方法院審理，院方酒測報告出爐，陳女酒測值高達0.39mg／L，根據警方調查，昨天傍晚陳女不僅未成年飲酒，還騎車載著只有14歲少年以及5歲孩童，疑似未注意車前狀況加上酒駕，結果導致車禍。

根據大湖警方了解，陳姓少女行經泰安鄉士林部落道路時，自撞路旁車輛，人倒地後機車又往前滑行約20公尺，造成3人分別手腳、頭部有擦挫傷，傷勢嚴重，但都尚有意識，經救護車送往東勢農民醫院救治。

而救護車送醫過程中，行經台中市東勢區石壁坑口與東蘭路段，與同樣無照騎車的17歲少年發生擦撞車禍，少年左大腿開放性骨折、頭部撕裂傷，所幸車上陳姓少女等3名傷患沒有二度傷害，該案詳細肇事原因則有待台中警方釐清。

另外，陳姓少女因為酒駕、無照駕駛，警方將依道路交通管理處罰條例對駕駛、法定監護人及車輛所有人開罰，另酒後駕車部分將依少年事件處理法移請苗栗地方法院審理。

大湖警分局表示，未成年切勿違規騎乘車輛、喝酒切勿開車騎車，酒後駕車及無照駕駛不僅需接受相關法令裁罰，亦可能酒駕肇事致人傷亡，千萬不要存有僥倖心態酒駕上路。警方也持續24小時不間斷，執行違規及酒駕取締，請民眾千萬不要以身試法。

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