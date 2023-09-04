嘉義市今雖停班、停課，但垃圾清運及資源回收都維持正常。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

颱風海葵減弱為輕度颱風並二度登陸，嘉義市尚在警戒範圍，市府應變中心仍維持一級開設，並呼籲民眾仍須嚴加戒備，減少不必要的外出。勿前往蘭潭後山、強闖警戒封銷區域等，環保局則提醒，嘉義市今正常清運垃圾、資源回收。

市府消防局表示，依據中央氣象局最新資料，海葵颱風強度有持續減弱的趨勢，但嘉義市仍在陸警範圍，請民眾嚴加戒備強風豪雨，注意安全，市長黃敏惠責成各局處分工合作，密切注意颱風動態，迅速應變，工地防颱及市區排水務必暢通。

市府指出，雖今上班通勤時間風力雖未達停班停課標準，基於嘉義縣市共同生活圈，為維護民眾通行往來安全，市府宣布停止上班及上課，所以包括市區電動公車包括中山幹線、忠孝新民幹線、光林我嘉線，以及幸福巴士都全面停駛，YouBike_2.0公共自行車則視風雨狀況暫停租借。

另民眾關注垃圾清運是否也跟進停止，市府環保局表示，垃圾清運及資源回收都將維持正常，敬請市民朋友多多配合。

登革熱疫情肆虐，衛生局提醒，豪雨過後容易積水，是病媒蚊孳生、繁殖的時機。一般常見屋頂、陽台、天溝、大樓地下室等，排水孔可能被落葉堵塞造成積水，呼籲民眾主動清除戶內外易積水的輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽底盤等容器，颱風過後一定要再次巡視，千萬不要讓病媒蚊有機可乘。