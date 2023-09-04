本打算暫時息影的白潤音，驚喜加入拍攝團隊。（華映娛樂提供）

電影《老狐狸》今發布前導海報。（華映娛樂提供）

蕭雅全執導電影《老狐狸》邀來劉冠廷、白潤音、陳慕義、劉奕兒、門脇麥、黃健瑋主演，侯孝賢、小坂史子及林逸心擔任監製，4日發布由曾經操刀金馬、金鐘、金曲等主視覺設計師方序中打造的前導海報，也透露劉冠廷和白潤音在片中扮演父子的關係。

現實世界裡，劉冠廷日前才宣告求婚成功，恰巧在《老狐狸》先實習當爸，兒子就是白潤音。談到2位演員的選角，蕭雅全說：「劉冠廷是所有角色中最早決定的，幾乎故事一成型，就積極尋求他來扮演『廖泰來』。我與他曾在短片合作過，對他有很好的印象，其實在劇本書寫過程，他就隱約存在我與另一個編劇詹毅文的腦海裡。」

倒是白潤音是個曲折的驚喜，蕭雅全回想最初，因該角色設定為11歲的孩子，「起初很快就想到他，只是擔心他超齡，尤其上網一查，又讀到他要暫時息影的消息，所以我們沒有積極聯繫，選擇開始大量試鏡。」原本可能錯過，但到了試鏡後期，又因為怕有遺憾，團隊仍主動邀約白潤音來試鏡。

蕭雅全透露：「白潤音算是一個驚喜，相約碰面相見歡，不但獲得他家人的支持，也發現他就是『廖界』這個角色的模樣。峰迴路轉，在1、2個小時內，我們就做了決定，完成了劉冠廷與白潤音的搭配。」