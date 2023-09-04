雲林縣登革熱確診案至3日已累計298例，其中古坑鄉某學校有3名師生確診，校方上周緊急停課進行全校清潔消毒，預計5日復課，縣長張麗善表示縣內已有2例登革熱死亡案，都是高齡且有慢性病者，大家千萬不可大意，最好能留院觀察，另外，孩子抵抗力較弱，也要特別留意。

雲林縣各學校為防範登革熱，上個月底開學日前即展開全面清消工作，不過古坑地區有學校傳出3名師生感染登革熱，校方本月1日停課加強清消，希望確定校園環境沒有問題才讓師生回校，4日清消工作告一段落，預計5日可復課。3名染疫師生經治療，目前身體情況穩定。

張麗善表示，面對登革熱，最重要的是作好清除病媒蚊工作，大家不要小看登革熱，對高齡或慢性病者危害很大，更要多加留意，最近縣內有2名高齡又有慢性病民眾感染登革熱，初期症狀並不嚴重，但病情突然急轉直下回天乏術，因此已要求所有醫院面對高風險長輩，盡可能留院觀察而不是回家休養。

縣衛生局指出，雲林縣登革熱累積確診個案至3日已達298例，其中古坑鄉最多有248例，其次是斗六市39例，全縣20鄉鎮市已有9鄉鎮市淪陷。目前雲林傳出2起登革熱死亡個案，都是有慢性病史的80餘歲長者，呼籲民眾要特別留意長者的生活起居，盡量避免蚊蟲叮咬。