杜威登三星手機全球廣告為台爭光。（杜威提供）

新生代饒舌「超模歌手」杜威喜迎生日好事成雙，登三星手機全球廣告成台灣首位模特為台爭光外，更以第1名考上師範大學「運動科學」碩士在職班，雙喜臨門的他許下的生日願望仍緊繫音樂夢，「盼以歌手身分把自己的音樂帶到全世界」。

擁亞洲頂級超模身分的新生代饒舌歌手杜威，2023年音樂、模特兒事業齊頭並進大躍進，今年三月初才發行雙單曲〈飛鳥〉、〈小草〉的他除了努力在音樂上崢嶸頭角，模特兒事業更是蒸蒸日上，除了曾登紐約時裝週Tommy Hilfiger的大秀，也參與各大品牌形象拍攝，國際能見度愈來愈高的他，最近被韓國三星手機廠商相中擔任全球廣告看板人物拍攝全新手機廣告，全球大型廣告看板都能看到他的身影，堪稱台灣模特兒界之光。

此外，擁饒舌歌手、超模、飛輪教練、學校講師的他今年更力求轉型，年初新簽進經紀公司「丹藍國際」，除了模特兒工作，計畫拓展更多演藝工作，朝全方位藝人邁進；此外，他更重拾學生身份，以第一名成績考取國立師範大學運動科學碩士在職專班，研究運動心理學，下週準備開學，離大學畢業相隔9年再次回到校園，他坦言：「爆炸緊張！」

杜威透露平常在教學時，就很常把看書學的知識、觀念，運用在教學內容中，而他也發現到，台灣的健身教練為了維持收入，工作時數都很高，「很多教練雖然教健康產業，但自己都有心理問題，焦慮、失眠、憂鬱、情緒失控之類的，所以主要想研究一天到底上多少課程，才能專注維持教學品質和熱情，超過多少時數會導致專注下降，影響心理健康。」