桃園市農業局4日起一連2天舉辦桃園智慧農業研討會，市長張善政前往參加，他說，桃園不僅是台灣ICT產業的核心，同時也是北台灣的糧倉，桃園擁有發展智慧農業的優勢，也要應對未來極端氣候及農業缺工問題發展智慧農業。

張善政表示，近年由於極端氣候挑戰、ESG永續思維等要求，包括農業等各項產業都面臨很大轉變，桃園是北部重要糧倉，也具備非常強的工業基礎，在發展智慧農業上深具機會，尤其桃園有許多青農投入農業，扮演非常重要的生力軍，他們通常更易接受新的科技方法與觀念，期盼透過這次研討會給予桃園農業嶄新的點子，也在多項主題的交流中找尋桃園農業發展的優勢，並持續推動並加強智慧農業發展，讓桃園智慧農業成為台灣各縣市的亮點及標竿。

研討會首日邀請專家學者探討如何以氣象預測，搭配科技創新達到降低氣候變遷對農業造成衝擊；農業部農業試驗所副所長蔡致榮等人，則分享現況下科技導入農業的實際範例。5日的議程，則會探討科技節水及智慧灌溉管理相關專題，期望在水資源耗竭的情況下改善農業水資源的應用與分配;最後以「桃園智慧農業未來發展方 向」，進行圓桌會議，藉由多位專家及學者間相互交流、分享，整合和聚焦未來農業 發展趨勢，規劃未來桃園市推動智慧農業的具體行動策略。

農業局長陳冠義說，為實現智慧農業目標，農業局推動智慧農業專案補助，智慧青農示範場域計畫、畜牧產業設施升級計畫等方案，補助智慧環控設備、智慧生產機具及改建密閉式負壓水簾雞舍等，降低農民進入智慧農業門檻，並達到省工省水、精準農業、提高禽肉雞蛋供應與品質等目的。另外，桃園也成立智慧農耕團，輔導青年農民合作社導入新型省工農機、大數據與科技化應用，建立專業農事服務體系。