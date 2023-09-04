再搭配中小型股全達(8068)、偉詮電(2436)、擎邦(6122)、艾姆勒(2241)、青鋼(8930)、愛普*(6531)、禾昌(6158)、科嶠(4542)、世紀(5314)、科嘉-KY(5215)、中華(2204)、逸昌(3567)及宏捷科(8086)強攻漲停板作收，以及台積電(2330)轉強收高穩軍心，讓台股指數開高收高，站上16750點，終場加權股價指數約16789.69點，上漲144.75點，成交量約為2337.36億元。OTC指數為215點，上漲1.32點，成交量為662.04億元。

今天上市各類股以油電氣類股表現最佳，上漲1.6%，其次是塑膠類股，以及半導體與鋼鐵類股，分別上漲1.47%，以及各1.39%，表現較差者為玻璃類股、觀光類股及其他電子類股，其中玻璃類股下跌1.85%，觀光類股下跌0.69%，其他電子類股下跌0.44%；上櫃部分，表現最佳為電子通路類股、上漲1.58%，表現最差為光電類股、下跌1.17%。

就技術面來看，今天台股在AI股止跌及台積電領軍下，指數開高走高，終場上漲144.75點，以16789.69點作收，順利站回16750點；近期台股指數緩步走高，台股日MACD指標偏多，使盤勢短期介於季線與半年線區間整理，不過成交量能低於5日均量，加上指數逢彈屢見調節賣壓，須留意在週KD與月KD未轉強下，台股若未能收復季線，後續仍有下探半年線的壓力。

元富投顧總經理鄭文賢表示，目前通膨隱憂持續，國際股市震盪，NASDAQ進入短天期均線，成最重要多空關鍵，目前多方表態。最近FED的發言，推估貨幣政策雖忽鷹忽鴿，但長線利率趨勢向下，有利資金動能，台股16907季線，成多空重要關卡。

復華中小精選基金經理人趙建彰表示，近期公布的美國總經數據減輕聯準會升息壓力，因利率變動風險下降，帶動美股止跌回升，隨外部變動因素淡化，有利資金持續回流台股，此外，儘管智慧型手機與半導體庫存雖調整較預期久，但下半年已處於谷底，預估2024年企業獲利將受益低基期而具成長性，加以AI需求持續增溫，將挹注電子產業基本面動能，為大盤帶來支撐，接下來可留意接下來電子新品上市受惠的消費性電子供應鏈，以及具業績題材的AI供應鏈個股。

在操作上，鄭文賢表示，目前宜輪動操作，留意強勢股拉回買點。現階段選股，優先選擇第四季展望佳題材股，操作觀念『留意強股拉回買點；或盤堅轉強多頭排列股』可酌量操作。