Shawn尚融擔任表演嘉賓。（POP Radio提供）

林逸欣擔任活動開場表演嘉賓。（POP Radio提供）

POP Radio 14歲台慶無懼颱風「海葵」攪局，2日與中華民國老人福利推動聯盟合辦市集暨嘉年華，圖滿落幕。與POP Radio同樣在9月17日生日的金曲歌王許富凱獻唱新歌《我和我的賽車老爸》電影主題曲「南風」，POP Radio送上「特製氣球蛋糕」祝賀，在粉絲合唱的生日歌聲中，提前過生日！

許富凱除了希望身體健康，也祝福POP Radio收聽幅員更廣闊、所有人都能加薪！甫結束舞台劇的許富凱也向粉絲透露喜訊「現在專輯籌備中」，他表示很期待推出新作品與歌迷分享；至於何時會再舉辦個人大型演唱會？許富凱表示「預計明年年中在高雄開唱」。

「戴上希望 找到你」2023嘉年華由林逸欣演唱〈風的記憶〉、〈出去走走〉拉開序幕，「我本身是個比較隨性的人，偏好說走就走、沒有計畫的旅程」，日前才透露已成為人妻的她雖然還沒規劃蜜月旅行，更期待的是直接出發的隨興之旅！林逸欣在演藝圈發展多元，她表示想在戲劇演出嘗試「偵探或殺人犯」等特殊個性的角色，「好奇不同面向的自己」。

柯棨棋說，能以歌手的身份參與公益活動，還可以分享自己的音樂，感到很新奇。他演唱〈也許有一天能和你從白頭到偕老〉，笑稱這首歌的靈感來自外公外婆的相處「從小就看到他們鬥嘴，也希望自己能有一段和他們一樣的愛情」，在音樂創作方面，「目前最希望可以和黃宣合作」。

即將舉行個人演唱會的Shawn尚融，帶來新歌〈現代的畢卡索〉、〈If I Got You〉、〈慢車道〉，現場如同個唱預演，尚融居然語出驚人自招「整場演出最恐怖的環節就是，我目前都還沒練團」！演唱會以「鬼屋探險」為號召，尚融不特別設限dress code，但他也很苦惱「有很多粉絲傳了穿鬼新娘的婚紗給我看，想跟我冥婚」。

現場歌迷不畏風雨，清晨６點就抵達瑠公公園守候，終於善念與熱情讓擊退惡劣天氣，讓活動現場充滿陽光，讓POP Radio台長林書煒感性表示「感謝民眾的善舉促成好天氣」。老盟終身志工郎祖筠擔任記者會主持人，還有林逸欣、郭芝吟與柯棨棋擔任老盟一日大使。9月也是「國際失智月」，老盟22年來致力推行「愛的手鍊」，申辦方式請至老盟官網（https://www.oldpeople.org.tw/pop/）。