台股ETF除息秀驚奇不斷，縱然受大盤劇烈震盪影響，主打月配息的復華台灣科技優息（00929）仍穩住陣腳，二次月配息都配出每單位0.11元的水準，換算年化配息率約8%，如今規模更突破460億元，直衝高股息ETF三哥寶座，不過投資人忙著搶嚐甜頭之餘，也有人留意到00929百分之百都是科技股，風險等級並非所有人都吃得消！

事實上，根據CMoney統計，台股大盤指數從7月底的波段高點至8/25共下跌3.5%，但(00929)特選臺灣科技優息指數在同期間竟上漲0.7%，過去三個月與高股息指數僅有0.1%的差距，修正的時候相對抗跌，並不如投資人擔心的大幅波動。

資料來源：台灣指數公司，2023/8/25

00929經理人許忠成指出，主要原因在於它所追蹤的指數為「特選臺灣科技優息指數」，選股標準除了篩選出高股息股票外，還考量股票基本面篩選指標，包括股東權益報酬率、股息變異性、股價波動度、本益比等，故可同時兼顧股息及股價成長性。

00929百分百科技類股 投資風險等級RR5

投資人都知道ETF漲幅關鍵就是成分股，考慮每一檔ETF前，仔細攤開成分股是必要程序，00929從掛牌以來一路搶盡鋒頭，除了主打首檔月配息，而且兩次高配息均不負眾望，在在證明00929的實力不容小覷。

不過攤開00929的成分股來看，不同於其他高股息ETF包含了金融、傳產類別，00929則百分百只鎖定上市上櫃的科技類股，簡言之，產業集中的成分股，以投信公會的基金投資風險等級RR1至RR5，00929其風險等級就被歸類為RR5的最高等級。

40檔成分股分散 不怕受單一個股影響

不過幸好00929很給力， 40檔成分股分散且設定個股權重上限為10%，遠離受單一個股波動影響，加上6月底時成分股大換血，分手過於波動的緯創、廣達、技嘉等個股，迎來旺宏、景碩、廣積等近20檔的潛力股，雖引起各界震驚，但此舉不僅強化股價穩定性，未來可能的股息收入也令人期待。(個股與相關數據資料僅供說明之用，不代表投資決策之建議。)

即便00929成分股仍含有不少AI概念股，但放遠AI趨勢來看，未來產業升級及獲利提升勢在必行，尤其00929月月配加上高配息，讓許多投資人每個月聞得到也吃得到，也難怪00929掛牌至今依舊是許多投資人首選，甚至願意再加碼標的，00929第三次除息將於9月19日展開，投資人只要在9月18日搶進，同樣也能參與。理財達人分享投資高股息ETF就是要以存股為目的，長線投資分散市場波動風險，即使短期價格會受到市場波動影響，但每月都能有現金流，而且除了可以應付生活的育樂開支，還可以輕鬆幫自己加薪，甚至減輕房貸負擔及增加額外收入，可說是魚與熊掌都兼得的優質選擇。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。