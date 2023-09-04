歌手李榮浩近期展開「縱橫四海世界巡迴演唱會」，日前在貴陽體育場開唱，不過演唱會出現一個小插曲，有一隻蚊子竟飛到李榮浩嘴哩，他先停頓了一下，表情有些驚恐，還自嘲：「都已經到這裡（喉嚨）了，不用擔心」，幽默的一番話逗樂全場。

李榮浩2日到貴陽開唱，和粉絲互動時，他突然停頓了一下，接著露出有些驚恐的表情，李榮浩才尷尬說：「剛才跟你們講話的時候，有隻蚊子飛進嘴裡」，接著指著自己的喉嚨自嘲：「都已經到這裡（喉嚨）了，不用擔心」，幽默發言逗樂全場，也引發網友虧：「眼睛不大，嘴巴不小」、「怎麼李榮浩身上總會發生這麼離譜又搞笑的事情啊」、「從來沒有的體驗，厲害了」。

李榮浩2013年以專輯《模特》正式出道，隔年即入圍金曲歌王、最佳新人、最佳國語專輯、作詞人和專輯製作人5大獎，被評為「最強黑馬」，最後拿下最佳新人獎，接著發行《李榮浩》、《有理想》、《耳朵》等專輯，參加《我是歌手》第三季踢館賽，並以《不將就》、《喜劇之王》、《烏梅子醬》等歌曲走紅。

李榮浩不只演藝成績亮眼，他和楊丞琳自2017年公開交往後就超甜蜜，李榮浩接著在2019年、34歲生日這天，曬出與楊丞琳合照，宣布求婚成功，小倆口並在同年9月在大陸登記結婚。