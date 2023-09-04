資料來源：CMoney 2023/9/1

台股高股息ETF熱度不滅，規模及受益人數持續攀升，競爭也十分激烈。其中，00929今年新兵上陣，掛牌不到三個月，便突破重圍，打敗富邦特選高股息30(00900)、元大台灣高息低波(00713)等強敵，晉級高股息ETF三哥，令市場驚呆了！甚至有網友直指，「不買，感覺跟朋友沒話聊」，「規模跟受益人數增加太快，這班車必須上」，顯見市場瘋迷程度。

分析00929竄紅原因，首先是高配息且穩健：7月及8月的每單位配息金額約0.11元，換算年化配息率均超過8%，加上9月仍是配發0.11元，等於投資人可以連三次領息近8%。因此，配息策略明確不會忽高忽低，月配息機制滿足現金流需求，績效隨漲抗跌的漂亮成績，深深擄獲八大長老及存股族的心。

其次是股息價差兩頭賺：00929是月配息，除息缺口小，可以很快順利填息。7/19首次除息，當天開盤後迅速秒填息，後續雖遭遇賣壓而震盪，但也只花了9個交易日完成填息；8/17第二次除息則是直接當日完美填息。有股民表示，「配兩次填兩次，完全找不到除息缺口，這樣拿到的才是真的高股息」，「 ETF本人有漲！賺股息還拿到價差」，正因如此，00929人氣更加不斷竄升。

且就績效表現來看，台股自7/31高點滑落之後，便陷入震盪修正，00929卻能於市場回檔之際，含息報酬率近2%，更拿下8月純台股原型ETF榜首，績效不輸涵蓋金融、傳產、科技等多元布局的商品，並傲視所有高股息ETF，展現了即使聚焦科技類股，跟漲抗跌能力照樣優異。難怪存股族會變心，有人指稱「這幾年存了一堆金融傳產，的確需要科技股壓壓驚」！

8月高股息ETF績效排行榜

資料來源：CMoney 2023/9/1

三是選股策略獲認同：00929選股標準除了篩選高股息股票外，還納入股東權益報酬率、股息變異性、股價波動度、本益比等基本面分析，不會有景氣循環股，也不會頻繁換股，可以說兼顧股息及股價成長性，因而獲得許多存股族按讚！有股民便指出，「認同00929基本面規則篩選邏輯，其他高股息ETF基本面感覺沒在顧」！

00929配息時程表

(表/復華投信整理)

00929預計9/19進行第三次除息，最晚必須於9/18前持有或買進，才能參與此次除息。因此，預估除息之前，將持續吸引資金湧入，00929規模及股東人數可望再突飛猛進！目前共有10家券商(中信證、富邦證、國泰證、元富證、玉山證、兆豐證、統一證、凱基證、群益證、華南永昌證)提供00929定時定額存股的服務，推測近期也可開始在定時定額存股榜上看到00929的亮眼成績。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。