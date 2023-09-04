大陸國台辦發言人陳斌華9月4日應詢表示，2023「台商一起來，融入大灣區」主題活動暨第十四屆東莞台灣名品博覽會將於9月6日至10日在廣東舉辦。

活動由大陸國務院台辦經濟局、廣東省政府台辦、廣東省商務廳、東莞市政府、全國台企聯共同主辦，旨在支持廣大台胞台商把握粵港澳大灣區建設新機遇、融入「雙循環」新發展格局，打造兩岸共同市場，共促兩岸融合發展。

9月7日上午，在東莞舉行主會場活動；7日下午，兩岸嘉賓分三條路參觀訪問廣州、深圳、珠海、佛山、東莞、中山、江門、肇慶、惠州等9座大灣區城市；7日至10日，在東莞廣東現代國際展覽中心舉辦2023第十四屆東莞台灣名品博覽會。

據了解，海峽經濟科技合作中心和中國機電產品進出口商會、台灣商業總會、台灣區電機電子工業同業公會、海峽兩岸經貿文化交流協會等單位和台灣工商界嘉賓參加相關活動，總規模約4500人。