復華台灣科技優息(00929) 9月1日公告第三次配息金額為0.11元，連續三次配發金額一模一樣，每個月份配息金額維持穩定，讓有現金流需求的投資人紛紛稱好。8月份台股市場震盪，大盤下跌2.56%的情況下，00929逆勢收漲繳交出了1.82%的績效，更稱霸全部的台股原型ETF，作為第一檔台股月配息ETF，堪稱表帥。

CMoney 資料(截至9/1)顯示，國內總計237檔ETF，其中，股票型ETF共135檔，包含台股及海外股票。尤以台股高股息ETF最熱門，13檔總規模近5,910億元，比重為股票型的39.6%；受益總人數也高達292萬人，等於買股票型ETF中，超過45%的人是買高股息ETF。

進一步分析高股息ETF規模，目前僅元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)、復華台灣科技(00929)等前三強，規模超過400億元。其中，00929吸金速度最快，6/9掛牌以來，只花77天，規模就飆破400億元，成長幅度高達691%，相較於00878及0056掛牌後，分別需要574天、4,458天，規模才達標400億元，00929速度快很多，寫下高股息ETF吸金新紀錄。

資料來源：CMoney，資料日期：2023/08/25

研判應是00929月配息機制及高配息率優勢，吸引買盤進駐，CMoney數據(截至9/1)顯示，八大官股行庫至少連續六週買超00929，金額及張數均位居全ETF市場冠軍。以近20日來看，買超逾18萬張，金額逾30億元，是國民ETF 00878的兩倍。目前官股持股張數高達369,789張，持股比例約13.78%。

資料來源：CMoney，資料日期：2023/09/1

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