南韓歌手BIBI憑藉大尺度、露骨的歌曲在韓國擁有超高人氣，日前她出演音樂節RESFFECT FESTIVAL 2023時，相當寵粉的她也到台下與歌迷們互動，過程中她還捧著一名女粉絲的臉熱吻，全場氣氛瞬間沸騰，事後該粉絲還發文向BIBI告白「我的愛」。

BIBI 2日參加音樂節接連帶來多首經典熱門歌曲，過程中衝下台與歌迷互動，甚至突轉向另一側，捧著一名女歌迷的頭熱吻，該位粉絲事後還發文告白「我的愛」；對此，影片與照片曝光後在韓瘋傳，不少歌迷驚呼「BIBI人太好了吧」、「這真的是最直接的粉絲福利」、「歌迷應該會記住一輩子吧」、「我也想要收到親親」、「我要跟隨她的每一場活動，然後舉牌寫請大力親我」。

然而，這並非BIBI首次送出這種「歷代級福利」，過去她在美國的HITC音樂節也曾有過類似的親親粉絲福利，該名歌迷甚至開心到在原地狂跳，讓很多網友與粉絲羨慕不已。

BIBI是韓國R&B界相當有個性的「怪物新人」，除大膽特別的歌曲風格，深受粉絲喜愛外，她還曾為人氣女團TWICE的專輯主打歌〈MORE & MORE〉填詞，還曾演唱過熱門韓劇《那年，我們的夏天》《二十一、二十五》的OST。