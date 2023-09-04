新北市動保處與中華道教太一宗司在石碇雲台山大羅金仙府辦理寵物平安祈福點燈線上法會。（新北市動保處提供）

新北市動保處與中華道教太一宗司在石碇雲台山大羅金仙府辦理寵物平安祈福點燈線上法會。（新北市動保處提供）

新北市動保處與新北市寵物商業公會合作，邀請中華道教太一宗司，昨（3）日在石碇雲台山大羅金仙府舉辦「愛護寵物、永不棄養」寵物平安祈福點燈線上法會，讓忙碌的飼主也能於線上為自家寵物祈福求安泰。

動保處日前在板橋動物之家與佛光山金光明寺辦理「中元山海動物聯合祈福法會」，為所有眾生動物超度祈福。考量部分飼主因工作無法與自家毛寶貝親自到場參加，昨與中華道教太一宗司在石碇雲台山大羅金仙府，辦理「愛護寵物、永不棄養」寵物平安祈福點燈線上法會，並以多元宗教形式，佛、道兩教儀式兼備，方便飼主們選擇屬意的方式參加普渡，為自家寵物獻上心意。

動保處及新北市寵物商業公會理事長侯兆誠，全程虔誠隨著宗師為動物祈福，無論是貓、狗或烏龜、兔子、天竺鼠、蛇，都是每位飼主最寶貴的家人，都能陪伴飼主長長久久。

飼養寵物龜「呆呆」的張小姐表示，已經飼養「呆呆」長達15年了，今年知道有為特殊寵物祈福法會，因平日要工作無法參加，特別於事前以網路報名今天法會，希望家中愛龜能夠長命百歲，一直守護著溫暖的家。