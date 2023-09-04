新北市動保處與新北市寵物商業公會合作，邀請中華道教太一宗司，昨（3）日在石碇雲台山大羅金仙府舉辦「愛護寵物、永不棄養」寵物平安祈福點燈線上法會，讓忙碌的飼主也能於線上為自家寵物祈福求安泰。
動保處日前在板橋動物之家與佛光山金光明寺辦理「中元山海動物聯合祈福法會」，為所有眾生動物超度祈福。考量部分飼主因工作無法與自家毛寶貝親自到場參加，昨與中華道教太一宗司在石碇雲台山大羅金仙府，辦理「愛護寵物、永不棄養」寵物平安祈福點燈線上法會，並以多元宗教形式，佛、道兩教儀式兼備，方便飼主們選擇屬意的方式參加普渡，為自家寵物獻上心意。
動保處及新北市寵物商業公會理事長侯兆誠，全程虔誠隨著宗師為動物祈福，無論是貓、狗或烏龜、兔子、天竺鼠、蛇，都是每位飼主最寶貴的家人，都能陪伴飼主長長久久。
飼養寵物龜「呆呆」的張小姐表示，已經飼養「呆呆」長達15年了，今年知道有為特殊寵物祈福法會，因平日要工作無法參加，特別於事前以網路報名今天法會，希望家中愛龜能夠長命百歲，一直守護著溫暖的家。
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