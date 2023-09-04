參與民眾熱情回應，學習反詐秘訣。（移民署提供）

移民署宣導新住民防詐 「三重阮經天」宣導「6不」

移民署台北市服務站、警察廣播電臺台北分臺及新北市政三重警分局，日前在舉辦「新住民防詐騙快閃宣導活動」，由三重警分局警員郭紘銘擔任反詐影片男主角，向現場新住民及民眾宣導反詐小撇步，並進行獎徵答活動，獲得在場大小朋友熱情回應掌聲不斷，參與民眾一度以為邀請藝人阮經天代言，走近一看才發現是外型相似度極高的員警。

移民署台北市服務站主任蘇慧雯表示，這次特地與警廣等單位合作舉辦「新住民防詐騙快閃宣導活動」，邀請現場洽公的新住民及民眾觀看反詐影片，希望降低被詐騙的比率。警察廣播電臺台北分臺分臺長林慧瑛指出，近來詐騙手法日新月異，不僅是國人容易收到詐騙訊息，新住民也逐漸成為詐騙集團的目標，警廣拍攝一系列防詐宣導影片，三重分局的郭紘銘警員特別提醒大家謹記打詐6「不」。

被稱為「三重阮經天」郭紘銘現身時，在場民眾開心與他進行互動，郭紘銘特別針對「投資飆股群組」、「購物分期解除」及「網路交友愛情」等最新型的詐騙手法，進行深入淺出的解說，呼籲遇到疑似詐騙時請記得打詐6「不」，要求匯款「不」要給、穩賺群組「不」要加、臉書沒藍勾「不」要點、不明簡訊「不」要理、網友借錢「不」要信、要求個資「不」洩漏。

透過反詐騙的問答遊戲，洽公的民眾說，「自己及家人曾經接到過詐騙電話，此次透過回答問題拿獎品的活動，提升人民反詐意識，共同打擊詐欺犯罪，政府機關很用心在做，相信可以達到防詐效果的」。蘇慧雯也向新住民呼籲，遇到疑似詐騙情形請冷靜勿驚慌，並撥打反詐騙專線165求證。