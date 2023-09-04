PINK FUN翻唱經典歌曲。（索尼音樂提供）

索尼音樂30週年特別企劃「經典翻唱活動」，第3首由創作蔡旻佑的經典曲〈小乖乖〉接棒！蔡旻佑19歲出道時以優質創作才華獲得華語樂壇注目，直率純情的〈我可以〉席捲樂壇創造經典名曲之外，這首〈小乖乖〉更以輕甜R＆B曲風擄獲許多少女的心。當初在討論翻唱〈小乖乖〉人選時，依歌曲「純愛」、「浪漫」、「青春」幾個關鍵字，PINK FUN第一時間出線、成為適合人選。

PINK FUN的容容、心平、朵莉、聖恩、Nicole、巧瑜、珮含、以芯，以8人輪唱、合唱方式重新詮釋〈小乖乖〉，不僅有「男歌女唱」的新鮮感，更將原曲R＆B的陽光少年浪漫純愛，改編成甜蜜復古電音舞曲，呈現出不同於原唱的「少女甜蜜感」。以芯說：「唱完這首歌覺得自己談了一場又純又甜蜜蜜的戀愛。」容容則有不同感受，「PINK FUN版感覺像是八個女生一起養了一個寵物，想讓牠知道大家有多愛牠」。

〈小乖乖〉收錄在蔡旻佑2009年發行的第３張個人專輯《寂寞，好了》中，受到眾多少女喜愛，MV更邀請到電影《那些年一起我們一起追女孩》女主角國民初戀陳妍希攜手演出，成功創造話題熱度，不僅樹立了純愛歌新指標，更讓「小乖乖」一詞成為當時的熱門暱稱，即使經過14年，在2023年聽到這首歌，還是能夠讓人瞬間回到初戀的悸動感。

有趣的是，錄音過程讓PINK FUN最難忘的事竟是大家一起吃烤雞！因為8個人同一天錄音、等待的時間很漫長，所以一人進去錄音時，其他團員們會在外面沙發區練唱，這時候大家肚子特別容易餓，製作人特別點了烤雞外送，讓團員們一邊聽著自己剛錄好熱騰騰的聲音討論哪邊需要調整，一邊吃烤雞，感覺更入味；由於這次的錄音室，團員在錄音時可以透過大片透明隔音窗看到外面的團員們，並從製作人的麥克風裡傳來團員們的加油聲，讓她們原本緊張的心情放鬆，錄音效果更好。