現階段華旭矽材將針對國內碳化矽晶圓廠與國外相關的IDM廠開始進行磊晶片驗證，在此同時亦按部就班的調整製程趨於完善，並持續開拓國內外市場客戶與認證，期許今年第四季營運將會超越第三季，並逐季成長。

華旭矽材未來營運發展將會著重在碳化矽磊晶的擴展，第一階段之關鍵設備及相關廠務設施已於2023年第三季建置完成，預計於2024年第一季正式進入量產，屆時年產能達2.4萬片碳化矽磊晶晶圓，目前已鎖定日本、中國、韓國及台灣幾家大廠送樣進行驗證。

隨著電動車、綠能、工業等領域的強勁需求有望帶動碳化矽滲透率快速提升，華旭矽材將會配合相關的碳化矽晶圓代工廠持續佈局與擴產碳化矽磊晶晶圓產能，預計於2024年第三季將磊晶片產能擴展到年產能4.8萬片，同時另覓尋並建置磊晶生產基地，預計2026年將產能擴展到每年12萬片的產能規模；此外大陸子公司鹽城碩鑽也計畫逐步拓展碳化矽晶圓加工生產線建置，屆時將會提供每年12萬片的產能規模以因應未來的高功率元件市場之需求。

華旭矽材為推動永續經營於2020年12月獲得ISO900認證，並於2021年開始投入符合半導體等級的廠務設施建置，同時更新與建構矽晶圓再生(Silicon reclaim)與6、8吋碳化矽晶圓製程相關設備，也開始導入IATF16949的品質系統，強化公司產品品質的維護。

碳化矽單晶材料獨特的耐溫、耐壓與寬能帶的本質特性，所製作的元件主要用於逆變器模組，而隨著電動車快充模組持續發展，對碳化矽的需求將快速增加；在此應用趨勢下，華旭矽材所生產的碳化矽晶圓與磊晶晶圓主要應用鎖定在電動車充電器(OBC)、太陽能逆變器及電動車用充電樁，同時也可以普及應用於高功率家電產品，除此之外，舉凡650V以上的高功率元件皆有很大的機會被碳化矽元件所取代。