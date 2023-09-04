今年3月越南175軍醫院團隊來台與小港醫院簽約，學習咀嚼吞嚥照護，將小港醫院醫療特色帶回越南。時隔半年團隊再次來台，4日於小港醫院舉行一連14天受訓課程，將汲取跨團隊領域照護模式，及口腔照護時所需工具與護理相關經驗。

小港醫院近年發展咀嚼吞嚥健康產業，包括跨領域醫療照護、精準復能、人才培育、政策推動等，廣受國內外各界好評。

院長郭昭宏表示，有鑑於全球面臨人口老化，超高齡社會將對醫療照護能力構成重大挑戰，吞嚥困難障礙不僅會造成吃不下東西，容易因為嗆咳導致肺炎，營養不良，影響生活品質。

院方為長輩改善飲食不均衡、營養攝取不足、衰弱、肌少、體重下降等困境，做到完整的跨團隊領域照護的模式，打造世界級標竿典範。

咀嚼吞嚥機能重建中心執行長馮明珠表示，本次來學習的學員職類包括醫師、復健師、護理師，學員可以了解咀嚼吞嚥機能重建與團隊整合運作模式、各職類在咀嚼吞嚥機能重建之角色與功能，並學習以實證口腔照護介入為主軸，口腔照護時所需之各種工具與護理方法，吞嚥攝影與內視鏡檢查和咀嚼吞嚥營養需求及飲食製備實作。

小港醫院表示，越南175軍醫院已具體委託該院施行教育訓練與研究，未來將繼續加強與國際友院的交流合作，讓更多人了解台灣醫療的卓越，擴大台灣的國際影響力。