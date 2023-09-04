許博允（右）和鋼琴家傅聰（左）與國畫大師張大千（中）為好友，三人於1982年在張大千的耶摩精舍留下難得的合影。（新象藝術提供／李欣恬台北傳真）

新象藝術創辦人許博允4日病逝，享壽80歲，他所創辦的新象藝術也對外證實此一消息。許博允去年才剛舉辦過創作展，文化學者林谷芳以「無可救藥的浪漫」形容許博允的創作與實踐。

林谷芳以三個向度看待許博允的創作內容，他表示，許博允是六、七○年代的代表，「那是一個充滿希望、充滿光明的時代，有一種開闊的豁達，台灣許多文化成果都在那時候奠基，在八○、九○年代開花結果。」

林谷芳認為，許博允代表了一種浪漫，「他的那種浪漫是無可救藥的浪漫，有時候會被綁死，當他有了一個想法時，會拿起電話講不停，還無法讓人插話，他不只是講，而且還會去做。」

林谷芳表示，許博允的家庭背景條件很好，「他其實可以不用做這些事，但他還是一頭栽進去，而且把精力都放在挑戰上面。」

許博允出生望族，是作曲家，與妻子樊曼儂在1978年成立新象藝術，引進海內外節目，舉辦視覺藝術展覽，創舉包括1980年在榮星花園舉行台灣首次戶外雕塑展，展出楊英風、朱銘等人作品，1981年舉辦印象派大師雷諾瓦油畫展等，新象藝術也是早年邀請鋼琴家傅聰來台的單位。

近年許博允也一直想要邀請鋼琴女王阿格麗希來台演奏，如今他的心願尚未完成，人已遠行。