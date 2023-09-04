文／林亞樺撰寫提供

今年最夯的投資話題，莫過於高股息ETF，然而，8月受到台股盤勢震盪與美股修正的影響，一路走向正成長的ETF受益人數，卻出現負成長，整體規模縮減174億元，不過，卻依然有標的物屹立不搖，反而逆勢成長，驚呆市場，而復華台灣科技優息（00929）就是最佳代表例子，股價一路從掛牌的14.97元，一路水漲船高，掛牌以來更花不到3個月的時間，便越級打怪成功，一舉躍升高股息ETF三哥，更寫下許多歷史新猷。

00929掛牌至今 歷史新猷寫不停！

盤點復華台灣科技優息(00929)掛牌以來創下的新紀錄，ETF 在8月整體規模縮減了174億元，00929規模卻反其道而行，大增206億，突破400億大關，受益人數也突破20萬人次，來到22萬4,466人，成為ETF的「吸金王」，更是今年全市場新增人數的第二名。而在投資人最在乎的含息總報酬方面，00929在8月居然搶下冠軍寶座，以1.82%的報酬率不僅成功擊敗ETF老大哥，更一舉躍升首位，成為台股原型ETF的霸主。

復華台灣科技優息的經理人許忠成指出，00929能越級打怪成功，成為投資人與存股族的最愛，除了擁有「價息雙收」的能力之外，更具備3大優勢，分別是月配息、股息優與績效強，而且00929在選股方面，將股東權益報酬率(ROE)與現金股利變異性納入編制規則，汰除景氣循環股，成為00929的填息能力表現優異的關鍵，也因此對於尋求穩健的存股族、退休族來說，是ETF最佳的選擇。

從整體表現來看00929，在掛牌以前打出國內首檔「月月配」ETF，替市場投下震撼彈，未掛牌就引發轟動，掛牌以後，股價從14.97元，一路到16.84(截至8/31)，創下歷史新高，在填息能力方面，7月19日第一次除息，即秒填息，第二次除息，則在收盤時完美收復配息，再創下ETF新紀錄，而00929同時也是八大官股的心頭肉，不僅連續5週買超金額、張數，更是成為掛牌以來官股買超最多的高股息ETF。

此外，還有一點值得令人注意，財經網紅將定期定額配置ETF的投資人稱之為「鐵粉」，而00929不僅在1至5張的存股族驟增，是00878的八倍，在10張至30張的級距中，也出現卓越的成長，從數據觀察，並非曇花一現，無論在除息前又或者是除息後，依然穩定成長。

7月、8月配息0.11元 9月再配0.11

值得一提的是，00929以平滑配息作為策略，在7月與8月皆連兩次配出0.11元，也確實落實該政策，年化殖利率皆超過8%，也因此9月配出0.11元之後，穩月配的配息政策，大大收服了投資人與存股族的心。

各大券商為鼓勵存股族長期佈局ETF商品，紛紛祭出手續費優惠活動，對00929有興趣的投資人可洽富邦證、國泰證、元富證、玉山證、兆豐證、統一證、凱基證、群益證、華南永昌證，善用定期定額配置ETF，長期以較低的成本建構大筆的部位。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。