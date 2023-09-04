澳洲將在約6週後舉行具里程碑意義的原住民權利公投，而當局正為此大力尋求民眾支持，然而今天公布的民調顯示，超過半數澳洲人反對原住民賦權入憲。

澳洲將於10月14日舉行公投，決定是否修憲並成立向國會提供建言的原住民諮詢委員會「國會之聲」（Voice to Parliament）。

「澳洲人報」（The Australian）最新民調結果顯示，民眾對成立原住民諮詢委員會的支持率持續下滑，只有38%選民打算支持，約53%的人將表示反對。

澳洲公投立法的門檻很高，公投的全國贊成票必須超過50%，且6個州中至少4州的贊成票超過50%才能通過。澳洲自1901年獨立以來，在19次公投中提出了44項修憲提案，只有8項獲得通過。

由於選民對這項公投的支持率持續下跌，中間偏左的「工黨」（Labor）政府正面臨強化資訊傳遞的壓力。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在公投中投入大量政治資本，然而民調也顯示，民眾對他的支持度首次跌到去年就任總理以來的負值。

反對派領導人杜登（Peter Dutton）週末期間表示，若「國會之聲」這回闖關失敗，他將就原住民認同問題舉辦第2次公投，但不會支持修憲成立的機構，這番言論引起「國會之聲」支持者反彈。

艾班尼斯告訴澳洲媒體：「他已在計劃接下來的事，同時將竭盡所能破壞原來的版本。」（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1120904