擁有百萬訂閱的YouTuber「許伯&簡芝—倉鼠人」，日前因在影片中與台北市長蔣萬安合體，遭深綠醫師劉宗瑀發文公審，引發網友熱議與怒火。而在事隔多日之後，劉宗瑀的粉專今（4）日在臉書發文，向「許伯&簡芝—倉鼠人」道歉。

劉宗瑀日前在臉書發文選用大便圖案當作底圖，稱「許伯&簡芝」訪問北市動物園的那集影片直接讓她退訂，她指出，「許伯&簡芝」聲稱的無政治立場，不是嘴巴說了沒有就沒有，「如果真的沒政治立場、那是什麼立場？錢錢立場？」針對劉宗瑀的指控，「許伯&簡芝—倉鼠人」公開合約回擊，稱他們全程都是自費拍攝，影片收益也捐給了動物園。

劉宗瑀的粉專今發文表示，對於近期引起的爭議以及社會紛擾，深刻了解到不慎的網路發言，會對r「許伯&簡芝—倉鼠人」團隊造成傷害和痛苦。劉宗瑀粉專團隊已於上周連絡上r「許伯&簡芝—倉鼠人」，表達最深切的致意，並轉由其後續事務處理所委託的單位處理，靜候更進一步善意交流與改進的機會。

劉宗瑀粉專表示，這次深刻的教訓讓團隊意識到，先前的回應缺乏誠意和對遭遇的正確改進，已誠摯反省，未來將竭盡全力改進態度與行為，以確保類似事件不再發生。「再次，我們向各位表示最深切的歉意。我們希望能夠為過去的錯誤道歉，並期能惠賜指教學習與反思的誠心。」