根據國健署統計，全台灣高血壓人口推估高達529萬人，等於每4人就有1人罹病，且有逐年增加的趨勢。許多人會問，高血壓藥是否吃一輩子不能停？對此，敏盛醫院副院長江坤俊表示，大部分病患確實需要，但有少數患者，在依循「S-ABCDE」原則後，即降低鹽分攝取、限制酒精量、減重、戒菸、飲食調整、多運動，能降低高血壓藥量，甚至有機會完全停藥。

江坤俊在《江P醫件事》指出，高血壓成因多元，若為內科問題引起，用藥改善後就有機會停止服用高血壓藥；若是過度肥胖或遺傳所導致，大部分患者要一輩子吃高血壓藥，只有極少部分患者，藉由改善肥胖、生活習慣後，有機會逆轉高血壓。

江坤俊提到，很多人不願意吃高血壓藥，認為吃多會傷腎，其實是錯誤觀念。他說明，在臨床觀察上，按時服藥的患者，即便吃了10、20年，腎功能仍是正常；反倒是那些不願意服用高血壓藥的病患，因血壓過高，造成腎功能受損。

另外，江坤俊還說，吃高血壓藥不會讓血管失去彈性，反而沒控制好高血壓才會使血管失去彈性。若一直放任血壓過高，血管壁長期受到衝擊，久而久之血管壁會變硬，只會讓血壓變得越來越高，甚至造成血管容易破裂。

江坤俊表示，若想要降低高血壓藥量，甚至有機會完全停藥，務必要遵循美國心臟醫學會及高血壓學會的治療指引，即把握「S-ABCDE」原則，他並一一進行說明：

●S（Salt）降低鹽分攝取：研究顯示，每日減少1克的鹽分攝取，血壓能降低2.5mmHg。

●A（Alcohol）限制酒精量：根據統計顯示，男性每日酒精攝取量少於30克，女性每日酒精攝取量少於20克，血壓能降低2～4mmHg。30克的酒精量約等於2.5罐易開罐；20克的酒精量則約等於1.5罐易開罐。

●B（Body Weight）減輕體重：BMI超過25者，每減掉1公斤體重，血壓可以降低1mmHg。假使體重超過100公斤的人，減重10公斤以上，血壓可降低10mmHg。

●C（Cigarette）戒菸：抽菸對血管傷害非常大，罹患高血壓又有抽菸習慣者，發生心臟病的機率較高，因此，高血壓病患一定要戒菸。

●D（Diet）飲食控制：應多吃蔬果類、少吃精緻食物，根據研究統計，飲食控制好，血壓可降低10mmHg。

●E（Exercise）多運動：根據國健署建議運動333原則，即每周運動3天、每次運動30分鐘、心跳達每分鐘130下以上，血壓可以降低3～6mmHg。

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