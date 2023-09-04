哈林（左起）領軍帶著小隊員周予天、彭小刀、柯有倫、張庭瑚、卜學亮環島。（好看娛樂通）

由隊長哈林（庾澄慶）領軍，帶著隊員卜學亮、彭小刀、柯有倫、張庭瑚、周予天的《騎吧！哈林小隊》，1日開播就騎出高收視，是近一年新推出綜藝節目中平均收視開盤最高，其中30歲到54歲女性更是破1，成績驚人。哈林開心預告接下來的內容將越來越精彩，也許願下一季開始環法甚至環遊世界。

《騎吧！哈林小隊》挑戰1200公里環島，造訪台灣極東、極⻄、極南、極北之地，挑戰藝能界體能。哈林表示因為大家期望很高，形成一股共識，「的確有壓力！現在成績出爐讓團隊更有信心，未來播出的內容將越發精彩。播出受到廣大的關注很開心，這一次是熱血環台，希望下一季可以環法，帶著小隊員們去環遊世界。」

不少網友看到節目播出，誇獎議題新穎、熱血，也被哈林、卜學亮沿路的鬥嘴鬥笑，「哈林哥和亮哥的幹話連篇，讓人看了真實又紓壓」、「一定要每周鎖定」。最新預告，隊員們將融入環保、運動議題，收錄台灣之美。《騎吧!哈林小隊》 台視頻道每周日晚上8點首播、晚上10點遠傳friDay影音獨家播出，9月9日起三立都會台晚上8點播出、MOMO台晚上10點播出。