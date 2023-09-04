民眾黨總統參選人柯文哲今參與歐洲商會活動，被問及對於其他參選人有無最喜歡和最不喜歡的對手，原因為何？柯文哲說，我喜歡或不喜歡沒有用，重點是台灣人民喜歡誰，每個人都有優點、缺點，不管誰當選，台灣應該繼續在世界存活下去，不管選舉前怎麼競爭，他在選舉後會想辦法讓台灣更和諧、團結。

柯文哲並表示，他相信市場規則，台灣缺工問題最簡單的解決方法就是開放外勞市場，但要課徵人頭稅，按照不同職業別課徵人頭稅，每年同時調整徵稅，自然會控制每個產業的外勞人數。