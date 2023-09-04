不少餐飲業者會向消費者收取10%服務費，一名女子到火鍋店用餐，她抱怨點餐是使用手機掃描QR Code、餐點也是機器人送到桌邊、自行取用自助吧，店員僅替她刷卡結帳，沒有任何服務卻收取一成服務費，大酸台灣餐飲業收服務費根本是笑話，貼文吸引網友爆量討論。

原PO今（4）日於PTT八卦板指出，日前去火鍋店用餐，自行找空桌入座、掃描桌上QR Code點餐，事後加點火鍋等配料，也是掃描QR Code，餐點均是機器人送到桌邊，店內提供自助吧，供消費者自行取用。

原PO表示，用餐全程都是採自助式，店員僅替她刷卡結帳，卻被收10%服務費，「台灣餐飲業要服務費是笑話嗎？」

貼文上線網友也加入討論，少部分人認為擺碗筷、烹調也算服務之一，「妳吃完碗筷盤子鍋子是自己收拾嗎？」、「火鍋料跟肉片是機器人自己從冰箱拿出來的嗎？」、「做菜給妳吃這件事，就是一項服務了」。

但多數人不以為然，「那些所謂的服務，本來就是餐廳該有的東西」、「份內的事情說成額外服務不對吧」、「我寧願吃漲10%後的價格，也不要吃收10%服務費，完全沒服務的價格」、「菜單上的價格比較好看」、「台灣人什麼時候才要誠實做生意啊」。