宏達電最新宣布推出「VIVE XR Elite限時酷玩大禮包」，為VR愛好者及新手提供了完整的體驗套餐，可沉浸在最新的遊戲和體驗當中，也藉此盼衝刺出一波買氣。

TrendForce研究數據指出，今年全球VR(虛擬實境)/AR(擴增實境)裝置出貨量預計共計745萬台，年減18.2%，其中，VR下滑最多，出貨量約667萬台，主要是新款高階裝置銷售不如預期，後續品牌也會將銷售重心轉回至低價產品；AR表現持平，出貨量約78萬台，蘋果新產品可暫時支撐部分需求，但礙於產品單價高，短時間無法有效推動AR市場成長。另外，也預期2025年才會看到VR及AR市場明顯成長，出貨量年成長幅度有機會近4成。

VIVE XR Elite是HTC VIVE今年推出的全新消費型旗艦一體機，配有輕量化的設計並同時具備強大的性能及一機多用的特性，不但可以展現PC VR等級的娛樂聲光效果，創新技術也可以應用於各種商業場景。無論是遊戲、娛樂、健身、商務和教育生產力等應用，皆能自由擴展使用。此外，VIVE XR Elite配備全彩高解析RGB透視攝像鏡頭、創新的可折疊設計、可調整屈光率的鏡片、瞳距調整鈕(IPD)、3840x1920螢幕解析度、高達110度的廣視角和可更換電池設計。