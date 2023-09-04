《王子》雜誌創辦人蔡焜霖辭世，享壽93歲。蔡焜霖創辦兒童刊物帶給小朋友豐富的精神生活，但他年輕時，曾因加入讀書會而被指為匪諜，入獄10年，成為白色恐怖受難者。這段不堪歲月，曾由海島演劇改編為舞台劇《那就唱歌吧─蔡焜霖》，整齣戲從演唱一曲〈千風之歌〉開始，蔡焜霖曾自述，那是他在獄友墳前所唱的歌曲。

蔡焜霖過去接受本報訪問時表示，他在高中畢業後於鎮公所上班，有天加班，突然有外人來訪，對方向他問路：「警察局在哪裡？」他好意帶對方前往，沒想到對方是要逮捕他的憲兵，他不清楚做了什麼事情被抓，在刑求之下，說了自己曾參加讀書會，因而被定罪參加非法組織，最後被判需入獄10年。

蔡焜霖曾表示，在獄中的苦悶與煩憂，就透過唱歌紓解，「我很喜歡唱歌，從小到大的音樂課，教了不少歌曲，像是日本歌、舒伯特的歌曲，都是那時會唱的歌，獄友們在夜間休息、勞動時，也會教彼此演唱不同的歌曲。」

蔡焜霖1930年出生於台中清水，自台中一中畢業後進入台中縣清水鎮公所擔任事務員，1950年遭情治單位指控涉及「省工委台北電信局支部張添丁等人案」，於清水鎮公所被捕，判處10年徒刑，1951年送往綠島「新生訓導處」直到1960年出獄。獄中曾見證「綠島再叛亂案」，每憶及遭判處死刑獄友，經常引述米蘭．昆德拉名言「人類對抗權力的鬥爭，就是記憶與遺忘的鬥爭。」期望台灣社會不要遺忘1950年代，這群富有正義感的政治受難者。

蔡焜霖出獄後致力於圖文出版，1966年創辦兒童雜誌《王子半月刊》、1984年創辦婦女雜誌《儂儂月刊》。其中《王子半月刊》創辦於威權政府嚴控漫畫出版的年代，蔡焜霖利用「漫畫刊載於雜誌未超過總篇幅20％不用送審」規定，為本土漫畫保留創作園地，也讓王子雜誌成為當時許多年輕讀者認識世界的啟蒙讀物，對於豐富完備台灣漫畫歷史亦有重要意義，獲頒文化部第9屆金漫獎特殊貢獻獎。其亦因促進台、日文化交流，獲日本政府頒發「旭日雙光章」榮譽。

文化部長史哲聞訊深表哀悼並表示，蔡焜霖自由的歌聲已化為千風，感念其多年來參與國家人權博物館的人權教育推廣工作，使年輕世代深刻認識台灣白色恐怖的歷史，以及得來不易的民主，對台灣的人權及文化發展，深具貢獻。