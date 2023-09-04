選擇「輕量級玩咖」住房專案可獲贈價值450元的聯名好禮，內含cama café浸泡式咖啡、2款設計冷泡瓶、旅行提袋及明信片。(凱撒飯店連鎖提供)

「重量級玩咖」方案，提供手沖咖啡組及旗艦門市CAMA COFFEE ROASTERS限定咖啡豆。(凱撒飯店連鎖提供)

「趣淘漫旅」攜手連鎖咖啡品牌cama café推出「旅行玩咖」聯名住房企劃，可入住cama café精心設計的主題房。(凱撒飯店連鎖提供)

暑假結束，飯店業者出新招提升下半年住房率。瞄準國人愛喝咖啡，凱撒飯店連鎖旗下玩樂品牌「趣淘漫旅」首次攜手新鮮現烘連鎖咖啡品牌cama café，推出「旅行玩咖」聯名住房企劃，飯店結合咖啡與旅行兩種元素，還規劃全新聯名主題房吸客，兩人同行住房2899元起。

「旅行玩咖」聯名企劃精心規劃「輕量級玩咖」及「重量級玩咖」兩種嶄新的住宿體驗，「輕量級玩咖」住房專案適用於台北、台南及台東3家飯店，結合旅行遊程及冷萃咖啡元素，讓旅人在行程中能夠隨時品味咖啡、探索飯店精選景點。入住任一飯店即可獲贈價值450元的聯名好禮，內含cama café浸泡式咖啡、2款設計冷泡瓶、旅行提袋及明信片；旅人掃描明信片上的QR CODE即可瀏覽飯店精選店家及景點資訊。前一晚將咖啡包置入冷泡瓶，倒水冰鎮4小時，隔天即可拎著咖啡冷泡瓶出門漫遊，以輕鬆而有趣的步調玩出國旅新花樣。

喜愛深度咖啡體驗的旅人可選「重量級玩咖」方案，由cama café精心設計的主題房，於台南及台東2家飯店限定登場。客房內運用品牌IP Beano元素營造出獨特氛圍，並提供手沖咖啡組及旗艦門市CAMA COFFEE ROASTERS限定咖啡豆，讓旅人能夠親自磨豆及體驗手沖咖啡，在滿溢的咖啡香氣中，沉浸愜意而美好的旅行時光。

凱撒飯店連鎖執行長皮金營表示：「隨國門開放推升出國旅遊熱潮，為增添國旅新鮮感，鼓勵民眾留在國內旅遊，凱撒飯店連鎖旗下受年輕族群喜愛的趣淘漫旅推陳出新，台北、台南及台南3家飯店聯手cama café合作全新的住房企劃。」無論是由飯店作為領路人，依據主題推薦拎咖啡漫遊的輕量級方案，或是為重度玩咖打造期間限定的聯名主題房，期盼將咖啡文化融入旅行，為旅人創造難忘的咖啡X旅行回憶。聯名企劃即日起至明年1月31日開放訂房，雙人入住每晚2899元起。