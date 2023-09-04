「超馬女神」宋城希與極地超級馬拉松好手林義傑、格鬥天王武神金剛刀張景雄受邀擔任「2024集集鐵道半程馬拉松」活動大使，日前也為拍攝活動形象影片現身南投集集街道。

記者會上，宋城希分享在練跑的過程中，林義傑與金剛刀張景雄跑的路程比她還多，因2人被沿途風景吸引而跑錯路線，讓宋城希足足等他們30分鐘，林義傑則笑說：「我是覺得宋城希就是喜歡海放別人，這樣她才會有成就感，都不留一點面子給我們。」金剛刀加碼爆料說：「宋城希常約我去騎單車，她都說沒問題，沒練過的人也是這樣騎，講完之後就騎走了，我每一次都看不到她的車尾燈。」3人因運動關係結識，私下也會一同約訓練，關係相當友好。

宋城希坦言在集集拍攝活動形象影片時，根本逃不過當地美食誘惑，雖原本安排的美食都剛好遇到公休，還是吃到在地的水餃、巧克力冰沙、迷迭香雞腿飯，「拍攝形象影片的兩天我吃得非常開心，吃好，吃滿」，她也慶幸日前有運動健身，讓她大啖美食的同時依然能維持健康身材。

宋城希鼓勵民眾勇敢跨出舒適圈，一同到集集體驗鐵道半程馬拉松活動「集集風景真的很漂亮，有坡道、有平路，我知道所有的跑者都有一個目標，就是破PB (Personal Best，個人最佳成績) ，當然我的目標也是希望可以打破自己過往的成績。我覺得集集鐵道半程馬拉松是一個非常適合打破PB的賽事。」