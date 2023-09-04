鴻海「經濟部工業局產業升級創新平台－鴻海低碳供應鏈轉型推動計畫」5月獲政府核定，主要由鴻海擔任「以大帶小」任務，引領7家一線（Tier 1）供應商達成2年內共減排1萬噸CO2e的減碳目標，並帶動23家二線（Tier 2）供應商導入數位管理平台及碳盤查工具。

鴻海集團環保長洪榮聰表示，為實現2050年淨零目標，集團明確制定供應商淨零排放政策與規範。此次邀請供應商共同響應，透過攜手專家團隊協助供應商執行碳盤查及減碳，並強化相關碳管理知識，藉由整合各方資源、技術，為供應商提供全方位的專業指導與支援。

鴻海稽核長暨永續委員會公司治理（G）小組負責人趙曉慧表示，集團透過此專案與供應鏈夥伴「一起開始、一起完成」，共同探討如何降低碳排並分享實踐經驗。這種合作不僅有助於達到客戶對於減碳要求，也是實現聯合國永續發展目標的實際行動。

由於電子產業供應鏈上游的碳足跡多樣複雜，碳排放資料的整合與分析因而具有挑戰性，鴻海透過建立「供應商綠色管理平台」實現對全球供應鏈的低碳管理。同時，藉由本次計畫將近年的減碳經驗擴散至供應鏈。

對於參與計畫的供應商，鴻海透過輔導會議及大型教育訓練課程，協助相關人員建立氣候變遷議題、碳盤查、綠色技術與供應鏈永續管理等專業知識。另外，計畫將協助7家供應商現場節能診斷及節能方案評估，以設定減排目標及計畫，並定期追蹤減排計畫執行及成果。

鴻海4月通過SBTi 1.5°C目標驗證、並朝目標持續前進，以提升企業永續競爭力。同時也發布TCFD淨零願景報告書，積極以營運節能、自建、購買、投資綠電等方法，降低溫室氣體排放量與增加綠電使用占比，盼以領頭羊角色帶領上下游產業鏈，多方面執行淨零行動。

在高標準執行淨零行動之際，鴻海也希望透過多重溝通達成內外共識最大化，藉以展現內外一致且透明的淨零力度與成果。同時，亦與外部機構合作多個淨零相關專案，運用多元的對外溝通渠道，揭露集團淨零行動進展及目標。