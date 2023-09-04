TOWN ACE以優異的載重、空間、油耗表現及安全配備可以滿足各行各業的需求。貨卡車型最高載重960公斤，超強載貨力滿足各工作使用需求，且平均油耗表現達15.2km/L，助於省油。
和泰車規畫針對貨卡車型推出40萬元高額零利率，且汰舊換新優惠價46萬起。而為了讓目前的一萬筆訂單能夠更快交車，TOWN ACE也確定於第四季起逐月增產，明年起將有月均生產2000台以上的能力，希望可進一步縮短交期，滿足每一位顧客的期待。
和泰車(2207)總代理TOYOTA TOWN ACE貨卡及廂型車，自去年陸續推出後持續獲得客戶青睞，上市累計銷售已突破2萬台，今年1-8月累計市占率逼近6成，穩坐國產輕型商用車冠軍寶座。而和泰車為了讓目前的一萬筆訂單能夠更快交車，TOWN ACE也確定於第四季起逐月增產，明年起將有月均生產2000台以上的能力，希望可進一步縮短交期。
TOWN ACE以優異的載重、空間、油耗表現及安全配備可以滿足各行各業的需求。貨卡車型最高載重960公斤，超強載貨力滿足各工作使用需求，且平均油耗表現達15.2km/L，助於省油。
和泰車規畫針對貨卡車型推出40萬元高額零利率，且汰舊換新優惠價46萬起。而為了讓目前的一萬筆訂單能夠更快交車，TOWN ACE也確定於第四季起逐月增產，明年起將有月均生產2000台以上的能力，希望可進一步縮短交期，滿足每一位顧客的期待。
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