Global Mall環球Online推莎士比亞x吳寶春「雙冠王超級蛋黃酥」，6入原價999元、優惠價888元。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

大葉高島屋的晶華酒店「鳳梨酥禮盒」，8入599元。（大葉高島屋提供／朱世凱台北傳真）

大葉高島屋的六福皇宮「四大美人月餅禮盒」，1088元。（大葉高島屋提供／朱世凱台北傳真）

京站熱銷月餅禮盒包括哈根達斯的「萬彩映月冰淇淋月餅」，推薦價1480元。（京站提供／朱世凱台北傳真）

漢神百貨的半島酒店「迷你名茶奶黃月餅禮盒」，6入1520元。（漢神百貨提供／朱世凱台北傳真）

受惠疫情解禁，百貨今年端午送禮業績攀升至少2成，看好這股氣勢也將助攻中秋買氣，其中企業商務送禮占最大宗，有口碑又美味仍比價格更受消費者重視，業者紛推冠軍級及名店款的高檔月餅禮盒，預估消費者預算約落在800元至1200元，早鳥預購再享優惠。

Global Mall環球Online今年主打由兩位世界麵包冠軍大師吳寶春及王鵬傑共同推出的「莎士比亞x吳寶春雙冠王超級蛋黃酥禮盒」6入原價999元、優惠價888元，包括柴燒桂圓蛋黃酥、荔香玫瑰蛋黃酥兩種口味，層次豐富外，送禮也相當有面子。線上中秋禮盒自預購以來，目前業績較去年成長近10％，即起至20日享預購7折起、滿699元免運好康，預計今年業績可成長20％。

大葉高島屋中秋月餅預購只到14日，15日至29日提供現場販售，首推多家國際飯店款式，包含晶華酒店的鳳凰酥、六福皇宮的四大美人月餅、圓山飯店的XO干貝月餅等，價格699元至1880元間。業者分析今年中秋連假僅3天，民眾留在國內機率高，加上館內秋季回饋促銷活動，業績可望較去年成長至少雙位數。

京站時尚廣場公開目前熱銷前5名中秋禮盒，包括哈根達斯的萬彩映月冰淇淋月餅，創新法式手工莎布蕾餅乾-岩鹽堅果、可可、抹茶風味搭6種口味冰淇淋，帶來細緻品味，推薦價1480元，即起至11日訂購月餅禮盒或提貨券，一盒即享8.8折；另28日前再推京站I購物QONLINE預購活動，滿2200元現折160元等，到京站取貨滿1314元再送運動防水袋。

漢神百貨除了精選多家南台灣的伴手禮品牌，還有香港頂級「半島酒店」號稱有錢也買不到，必須提前預購的經典奶黃月餅，售價1520元，今年在漢神百貨限時推出；另有八珍推出的迷你柚子紅莓月餅，售價1088元，酸甜日本柚子和美國小紅莓訴求清爽無負擔；另14日至17日祭出中秋加碼送，消費滿1萬贈500元食品券。