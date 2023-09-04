副總統、民進黨總統參選人賴清德2日接受電視節目專訪，談論包括兩岸與國防議題等議題，賴清德強調，沒有主權的和平，不是真正的和平，只有實力，才有可能確保主權、確保和平。前立委蔡正元則列出數據，並狠酸台灣只有「嘴砲」的實力壓倒性贏過大陸。

蔡正元今（4）日在臉書提到，若台灣實力不行，戰力也不怎麼樣，而中共又已經跨越海峽中線，青年也只好被賴清德送上戰場。蔡正元進一步比較台灣跟大陸，在GDP部分，0.8兆美元比18兆美元；軍費1比20；糧食自給率31%比81%；能源自給率10%比80%；戰鬥部隊人數24萬人比222萬人。

蔡正元諷刺表示，台灣只有一項實力壓倒性的贏過大陸，就是「嘴砲」，即使台獨最喜歡嘴砲的蔣經國留下來的半導體產業，嘴砲成「護國神山」也跑路了，剩下的在戰爭一爆發更會被美軍炸毀，最後只是廢鐵一堆。

蔡正元說台獨的實力，就看台灣積累的這點本錢，雖然大多數台灣人心裡想台獨但知道實力不夠，不敢台獨只好說說維持現狀。