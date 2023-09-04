「選對品牌，比努力重要！」5年前創業永慶不動產台中文心大慶加盟店的洪嘉慶，去年帶領團隊創下5,200萬元業績。原本在信義房屋服務的他，看好永慶房產集團品牌力強、店數市佔高，且集團總部提供加盟店眾多資源，讓經紀人在同樣努力下，能夠事半功倍、創造最高效益。

大學就讀建築系、專長是營造設計專業的洪嘉慶，畢業後曾在建設公司與建築師事務所工作。後來發生921大地震，不僅造成嚴重災害，也讓建築工程業、營造業受到嚴重打擊，許多公司都面臨倒閉。然而，危機便是轉機，洪嘉慶從報紙上看到信義房屋的徵才廣告，決定以建築工程相關經驗，轉換跑道、投身不動產仲介業。

當時的房仲業沒有像現在提供新人每個月幾萬元的保障收入，洪嘉慶回憶，那時他1個月才領1萬多元的底薪，並以學徒的心態從零開始學習。洪嘉慶在信義房屋期間，憑藉過去在建築工程、營造業的人脈和專業經驗，成交過多筆土地買賣，驚艷不少學長姐。

永慶房產集團從誠實房仲到科技房仲，不斷進化發展成為房仲第一品牌，讓洪家慶也與有榮焉。圖片來源：永慶房產集團

選對品牌更重要 事半功倍成功更近

幾年後，洪嘉慶當時的店長沈文昌要轉職永慶不動產，他便和其他7位夥伴一起離開了信義房屋。9年前，他接下店長一職，接觸更多管理相關工作，當時已經累積超過13年房仲資歷的他，也認為「時機到了！」2018年5月洪嘉慶與沈文昌店東合作，共同創業成立永慶不動產台中文心大慶加盟店。

創業初期，正逢房市逐步回溫，後續再遇上疫情、吸引不少台商回流，熱錢不斷湧入台灣房市，「店門口常常門庭若市，配案、帶看幾乎沒停過！」在洪嘉慶帶領下，團隊業績每年以20%的幅度成長，去年更創下5,200萬元的好成績。雖然今年房市持續盤整，洪嘉慶團隊今年上半年仍然拚出2,500萬元業績，且今年目前已成交超過50件，等於每3天就能成交1件！

能有如此亮眼的表現，洪嘉慶將成就歸功於集團完善的聯賣制度，今年上半年有5成業績是聯賣貢獻的。而除了聯賣制度，永慶房產集團的科技系統與品牌力也是提升業績的關鍵，他分享，在過去科技不發達的年代，經紀人需要手動查找文件，要搜索市面上案件，也要實地考察，耗時又耗力。現在有了〈i智慧系統〉與〈行動智能經紀人APP〉，只要輸入關鍵字、點擊搜尋，不到幾秒鐘立即完整呈現所有物件資訊，不論是速度或精確度都大幅提升。

永慶房產集團強大的品牌力，吸引許多慕名而來的顧客，讓經紀人不用擔心客源或案源不足，省下許多開發時間。加入永慶不動產將近20年，洪嘉慶也見證許多加盟夥伴不斷跳槽、轉換品牌，但最終還是回到了永慶房產集團，從誠實房仲到科技房仲，集團與時俱進地進化發展令他深感佩服。

洪嘉慶在人才培育方面，提供優渥的薪獎福利，並打造正向成長的職場環境，因而培育出多名千萬經紀人。圖片來源：永慶房產集團

提供保障底薪 培育多名千萬業績經紀人

為讓新進人員在工作上無後顧之憂，洪嘉慶比照直營體系，提供每月5萬元的保障底薪。目前店內有15位夥伴，因為薪獎等各項優渥福利，搭配良性競爭和正向成長的環境，多年來培養出不少年薪突破1,000萬元的超級房仲經紀人。

永慶不動產台中文心大慶加盟店專注經營高總價的住宅、商辦、廠辦等市場，也致力於為企業尋找適合建置企業總部的土地，儘管成交件數相對較少，但每一筆交易的金額都很龐大。洪嘉慶團隊成員都具備高度專業，服務過的客戶都很放心。

永慶房產集團的誠實理念，洪嘉慶也相當認同。不論是房屋瑕疵、或曾發生非自然身故，夥伴們都會秉持誠實告知的義務，第一時間向客戶說明，並不在意案子可能無法成交，「我們的工作是向客戶提供最詳盡的已知資訊，協助他們做出適當的決策，進而降低售後可能產生的糾紛風險，同時建立起客戶的信任。」

對於想要轉職房仲或加盟創業的人，洪嘉慶建議，唯有走出舒適圈，才會發現這個世界比自己想像大得多；挑選像是永慶房產集團這樣的大品牌，集團所提供的資源與完整制度，能讓房仲小白少走許多冤枉路。展望未來，洪嘉慶與沈文昌店東預計明年開設第8間加盟店，打造更大舞台，培育更多房仲產業人才。