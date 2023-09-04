苗栗縣府及議會團隊赴桃園參訪世界客家博覽會，2縣市盼在觀光及產業互相拉抬宣傳。（呂筱蟬攝）

桃園市長張善政（左二）、苗栗縣長鍾東錦（右二）、客委會副主委范佐銘（左一）、苗栗縣議長李文斌（右一），共同完成客家花卉齊放展品。（呂筱蟬攝）

桃園市政府舉辦世界客家博覽會，4日苗栗縣長鍾東錦與縣議會議長李文斌，率領縣議會、藝術家與產業界代表造訪世界館與台灣館，鍾東錦還現場獻唱客家山歌炒熱氣氛，雙方期盼有更多交流，共同推廣2縣市觀光並促進縣市產業更活絡。

張善政說，苗栗的山非常美且深具特色，2023世界客家博覽會台灣館苗栗展區，特別策畫《山項･尋》為主題展區，除歡迎苗栗縣政府團隊及縣議會團隊前來參訪，更希望不只吸引苗栗縣的鄉親朋友，也能帶動更多其他縣市的朋友前來參觀世客博，一覽苗栗展區的客家特色。他更分享自己喜愛爬山，苗栗有雪霸、南庄等山，相當推薦大家到苗栗豐富且多元的登山路徑旅遊。

苗栗縣長鍾東錦表示，苗栗保留許多好山好水的原始風貌，推薦全國各地好友，趁著千載難逢的機會，先到世界客家博覽會參觀，並歡迎所有朋友到苗栗遊玩、住宿，找尋好聽、好看、好吃、好客的苗栗客家味。

客委會副主任委員范佐銘說，感謝苗栗縣府團隊及縣議會團隊前來參觀世客博，苗栗是客家大縣，擁有許多珍貴的文化與特色，希望所有來參觀台灣館苗栗展區的朋友，都能更加認識苗栗。

活動現場張善政也與鍾東錦、范佐銘、李文斌，分別以代表幸福與美好的桃園市花桃花、苗栗縣花「桂花」、台灣花布經典牡丹花，以及象徵客家女性堅韌質樸的夜合花，共同完成客家代表花卉齊綻放的展品，象徵客家人團結友善的精神。該件展品也將於世客博台灣館苗栗展區展示，歡迎民眾參觀拍照打卡

桃園市觀光旅遊局長周柏吟則說，台灣館苗栗縣展區結合丘陵地形與登窯設計，展現苗栗陶藝、木雕、文學及演藝的客家人文技藝特色，也推出「打卡送好康」活動，有吃、有喝、有玩又有拿，期盼活絡苗栗客庄經濟，共同推廣桃園觀光與苗栗地方產業。

他也說，桃園在世客博活動期間舉辦「GO（購）世客博」活動，民眾可參加「好客等路1＋1」活動，購買伴手禮不限消費金額發票1張，加上桃園票據1張（如桃園店家消費發票收據、抵達桃園台鐵高鐵車票、桃園藝文展演或觀光場域票根）就能參加抽獎。此外，當日消費累計滿500元，憑發票於福袋抽獎區，即可兌換好客福袋彩球抽獎機會1次。