其實現場都有監控設備，若未依規定棄置可依《廢清法》處罰1200元到6000元。（吳建輝攝）

清潔隊員苦哈哈，只能加班把垃圾清運走。（吳建輝攝）

這素質！海葵颱風強襲台灣，彰化縣今天停止上班上課，包含清潔隊也休息，不過彰化縣彰化市三民路兒童公園前的垃圾收集定點一早就堆滿垃圾，垃圾堆得像座小山，清潔隊員苦哈哈，只能加班把垃圾清運走，公所表示，已經有公告停收，呼籲民眾應注意相關公告訊息，避免造成市容髒亂與公所困擾。

彰化市清潔隊早在4日晚間就宣布停收垃圾，包括隊部也暫停開放民眾倒垃圾，但仍有民眾將垃圾拿到收集定點丟，市公所清潔隊接獲民眾反映後，無奈只能加班清理，出動多名清潔隊員協助，載了滿滿1輛垃圾車才清理完畢。

彰化市公所表示，為防止民眾不在收集時間亂倒垃圾，形成髒亂點，除固定時間及路線清運垃圾外，市內還有5處垃圾收集定點，每天清晨6點半到8點半讓民眾丟垃圾，不過是由清潔隊派車及人員在現場收運，其實現場都有監控設備，若未依規定棄置可依《廢清法》處罰1200元到6000元。

不過市長林世賢認為，今天彰化沒有明顯風雨，但可能有些市民已經習慣在這個時段出門丟垃圾，因此就算有公告、有宣布停班課，但民眾還是會因為習慣而出門丟垃圾，他說法律之外也要講人情，因此不會主動對民眾開罰，不過呼籲民眾應注意相關公告訊息，避免造成市容髒亂與公所困擾。